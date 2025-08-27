مدیرعامل هلدینگ نفت و گاز پارسیان گفت: براساس آمار رسمی بانک مرکزی، حجم تولید ناخالص داخلی کشور نزدیک به ۲۹۴ میلیارد دلار است که از این مقدار صنعت پتروشیمی حدود ۵ درصد سهم مستقیم در اقتصاد ایران دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدجعفر هاشمی امروز (چهارشنبه، پنجم شهریور) در سی‌وسومین نشست مدیران عامل شرکت‌های تولیدی صنایع پتروشیمی با اشاره به اهمیت صنعت پتروشیمی در اقتصاد ملی اظهار کرد: براساس آمار رسمی بانک مرکزی، حجم تولید ناخالص داخلی کشور نزدیک به ۲۹۴ میلیارد دلار است که از این مقدار صنعت پتروشیمی حدود ۵ درصد سهم مستقیم در اقتصاد ایران دارد.

وی با اشاره به سهم صنعت پتروشیمی در اقتصاد‌های جهان افزود: سهم این صنعت در اقتصاد ملی چین ۶ درصد، آلمان ۳.۴ درصد، برزیل ۴.۴ درصد و در بسیاری از کشور‌ها کمتر از ۵ درصد است؛ بنابراین ایران پس از چین، دومین کشوری است که بالاترین سهم صنعت پتروشیمی را در اقتصاد ملی خود دارد و این موضوع اهمیت این صنعت را در کشور نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارسیان با تأکید بر موضوع مصرف گاز در کشور تصریح کرد: در سال ۲۰۲۳ میلادی حدود ۲۷۷ میلیارد مترمکعب گاز در ایران مصرف شد که ایران را به چهارمین مصرف‌کننده بزرگ گاز در جهان تبدیل می‌کند. از این میزان مصرف، حدود ۳۰ درصد مربوط به بخش برق، ۲۰ درصد مربوط به بخش‌های بالادستی و پالایشگاه‌ها و ۱۰ درصد نیز به حوزه‌های دیگر اختصاص داشته است. به این ترتیب حدود ۳۰ درصد از کل مصرف گاز کشور سهم صنعت است.

مدیرعامل هلدینگ نفت و گاز پارسیان سهم صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور را مهم دانست و بر تأمین خوراک پایدار این صنعت بهره‌ور تأکید کرد.

هاشمی با اشاره به مصرف و صادرات صنایع مختلف گفت: صادرات فولاد کشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۷.۶ میلیون تن، صادرات سیمان ۳.۳ میلیون تن و صادرات محصولات پتروشیمی ۲۹.۶ میلیون تن بوده است. با وجود اینکه مصرف گاز در صنعت فولاد به مراتب بالاتر از پتروشیمی است (حدود ۴۰ میلیون متر مکعب در روز در فولاد در مقابل حدود ۹ میلیون متر مکعب در پتروشیمی)، اما ارزش افزوده و تأثیر پتروشیمی بر اقتصاد ملی حداقل ۲.۵ برابر بیشتر از فولاد است. این نشان می‌دهد که اختصاص بهینه منابع گازی به صنایع بهره‌ورتر از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی تأکید کرد: اقدام‌های خوبی از سوی مجموعه‌های مختلف و هلدینگ‌ها برای مقابله با ناترازی انجام شده، اما همچنان نیازمند حمایت جدی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران هستیم. بروکراسی موجود در حوزه سرمایه‌گذاری‌های بالادستی و پروژه‌های توسعه‌ای باید کاهش یابد تا این پروژه‌ها هرچه سریع‌تر به نتیجه برسند.