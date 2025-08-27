پخش زنده
دولت انگلیس اعلام کرد بهای انرژی در این کشور دو درصد دیگر افزایش مییابد و از ماه آینده، متوسط صورتحساب هر مشترک بالغ بر هزار و ۷۵۵ پوند خواهد شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، با افزایش مکرر بهای برق و گاز در انگلیس، از این پس حدود ۹ میلیون مشترک باید سالانه دست کم ۳۵ پوند اضافه تر، برای استفاده از برق و گاز در این کشور پرداخت کند.
"آفجم" (Ofgem)، نهاد ناظر بر انرژی در انگلیس، بهای انرژی در این کشور را هر سه ماه یکبار با توجه به قیمت بازارهای جهانی و پیش بینی قیمتها تعیین میکند.
دولت کنونی انگلیس از حزب کارگر، دولت پیشین از حزب محافظه کار را به علت آنچه بی توجهی به سرمایه گذاری در زمینه انرژیهای نوشونده خوانده، مسوول افزایش بهای انرژی معرفی میکند.
گاردین نوشت در مقایسه با پیش از آغاز جنگ در اوکراین، اکنون هر خانوار انگلیسی، سالانه حدود ۶۰۰ پوند اضافه، برای صورتحساب انرژی میپردازد.
به نوشته این روزنامه، در آستانه فرا رسیدن فصل سرما، اکنون بار دیگر بحث درباره چگونگی گرم کردن منازل در زمستان امسال و تامین بهای برق و گاز، آغاز خواهد شد.
گاردین نوشت در پایان زمستان پارسال، بدهی مردم انگلیس بابت مصرف انرژی، به ۴.۱۵ میلیارد پوند رسید که حد نصاب جدیدی است.
روسیه عمدهترین تامین کننده انرژی اروپاست پس از تحریم روسیه از جانب اروپا بهای انرژی در این کشورها به طور بی سابقهای افزایش یافت.
بنیاد خیریه سرپناه در انگلیس پیشتر اعلام کرد شمار زیادی از خانوارهای کم درامد در این کشور پارسال و در فصل سرما در تامین نیازهای ضروری زندگی مستاصل و ناچار شدند میان گرم کردن خانه و خوردن وعدههای غذایی یکی را انتخاب کنند و شمار زیادی از آنان ناچار شدند یک وعده غذایی خود را حذف کنند تا بتوانند از پس هزینههای برق و گاز برآیند.
دولت انگلیس همچنین با حذف یارانه سوخت زمستانی بازنشستگان و مستمری بگیران موجی از نگرانیهای این افراد و واکنشها را برانگیخت.