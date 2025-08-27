استاندار مازندران با اشاره به آغاز جهش اقتصادی در استان، خود را «صدای کارگران» خواند و از برنامه‌ریزی برای ارتقای زیرساخت‌های درمانی، مهارت‌آموزی و مدیریت پسماند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران در نشست با نمایندگان جامعه کارگری استان با قدردانی از تلاش‌های کارگران، گفت: رشد اقتصادی بدون مدیریت علمی و شاخص‌های دقیق امکان‌پذیر نیست. مازندران وارد مرحله‌ای از جهش اقتصادی شده و من خود را نماینده و صدای کارگران می‌دانم.

وی با اشاره به تکمیل نیمی از پروژه‌های نیمه‌تمام استان، اعلام کرد: ۵۰۰ پروژه عمرانی دیگر نیز در دستور کار قرار دارد که با تعریف دقیق و قابلیت تکمیل، از آسیب به اقتصاد استان جلوگیری خواهد شد.

یونسی رستمی به چالش ناترازی انرژی در استان پرداخت و گفت: در پیک مصرف، مازندران به ۴ هزار مگاوات برق نیاز دارد، اما تولید فعلی تنها ۲۶۰۰ مگاوات است. تا پایان سال جاری، ۵۰۰ تا ۶۰۰ مگاوات برق جدید به ظرفیت تولید استان افزوده خواهد شد.

وی همچنین از وضعیت نامناسب درمان، به‌ویژه در حوزه تأمین اجتماعی، انتقاد کرد و بر لزوم بهره‌برداری کامل از پروژه‌های درمانی تأکید نمود.

استاندار مازندران با توجه به افزایش جمعیت سالمند استان، از تشکیل «کارگروه سالمندان» خبر داد و بر اهمیت مهارت‌آموزی کارگران برای ارتقای بهره‌وری تأکید کرد.

یونسی در ادامه به معضل پسماند اشاره کرد و گفت: این مسئله با ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حال پیگیری است و حل آن در دستور کار مدیریت استان قرار دارد.

وی در پایان با اشاره به محدودیت منابع مالی، خاطرنشان کرد: پروژه‌ها باید به‌گونه‌ای تعریف شوند که قابلیت اجرا و تکمیل داشته باشند تا از هدررفت منابع و آسیب به اقتصاد استان جلوگیری شود.