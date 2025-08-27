پخش زنده
ذوالفقار گل احمدزاده، رییس کمیته کار و ورزش جمهوری تاجیکستان، به همراه هیأتی از مسئولان ورزشی این کشور با حجتالاسلام و المسلمین ابراهیم کلانتری، تولیت حرم مطهر شاهچراغ، دیدار و درباره گسترش همکاریهای فرهنگی و ورزشی گفتوگو کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تولیت حرم شاهچراغ در این دیدار با اشاره به مشترکات فرهنگی، تاریخی و مذهبی ایران و تاجیکستان، بر افزایش ارتباطات دو کشور همسایه تأکید کرد و گفت: استان فارس ظرفیتهای فراوانی در زمینههای گردشگری فرهنگی و پزشکی دارد و امیدواریم این تعاملات روز به روز بیشتر شود.
ذوالفقار گل احمدزاده نیز با استقبال از محبت مردم ایران گفت: در سفر به شیراز مهر و صفای مردم ایران را دیدیم و امیدواریم با برنامههای پیشرو در زمینههای مختلف، به ویژه ورزش، همکاریهای بیشتری با کشور دوست و همسایه داشته باشیم.
هیأت تاجیکستانی در ادامه به آستان مقدس احمدی و محمدی علیهماالسلام مشرف شد، ضمن زیارت مضجع شریف حضرت احمدبن موسی الکاظم شاهچراغ علیهالسلام، از موزه حرم مطهر و مسجد جامع عتیق شیراز بازدید کردند.