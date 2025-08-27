پخش زنده
امروز: -
پنجمین مرحله اردوی تیم ملی والیبال نشسته مردان برای حضور در بازیهای پاراآسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ از فردا آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دور جدید تمرینات ملی پوشان تیم والیبال نشسته برای آمادگی بازیهای پاراآسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ از ۶ تا ۱۴ شهریور به میزبانی ارومیه برگزار میشود.
سارو امینفرد، پارسا محمدی، طاها ناصری، علیرضا پورسمنانی، مهدی یاسری، امین بلیوند، امیرحسین نوری، امیرحسین کفشدار، امیرحسین روحنده، علی اسماعیلی، محمدصادق ملکی، حسین دریکوند، آرمان یوسفوند، امیرحسین نوری، علی شیرمحمدی، مهدی رزم پور و یوسف علیپور ملی پوشان دعوت شده به این تمرینات هستند.
محمدرضا رحیمی به عنوان سرمربی، فرشید عاشوری به عنوان مربی و محمد قنبری به عنوان مربی مدعو بر تمرینات ملی پوشان نظارت دارند.
محمدمهدی باقرپور به عنوان بدنساز و حجتالاسلام آرش ضیائی نیز به عنوان مربی فرهنگی در این اردو ملی پوشان را همراهی میکنند و سرپرستی اردو نیز بر عهده رضا خانی است.