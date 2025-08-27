\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0627\u0632 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0648\u0631\u0645\u0627\u0647\u060c \u0628\u0647 \u0639\u0644\u062a \u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u0634 \u062d\u062c\u0645 \u062a\u0631\u062f\u062f \u062f\u0631 \u062c\u0627\u062f\u0647 \u0647\u0627\u060c \u06af\u0648\u0627\u0647\u06cc\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0631\u0627\u0646\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u062d\u062a\u06cc \u06cc\u06a9 \u062a\u062e\u0644\u0641 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u0633\u0627\u0632 \u0645\u0631\u062a\u06a9\u0628 \u0634\u0648\u0646\u062f \u062a\u0627 \u06f3 \u0645\u0627\u0647 \u062a\u0648\u0642\u06cc\u0641 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f.\n