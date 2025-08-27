به پاس تلاش‌های بسیار و آثار چشمگیر محمدبن زکریای رازی در علم پزشکی و شیمی روز تولد این پزشک و شیمی دان بزرگ ایرانی، به اسم روز داروسازی اسم گذاری شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ داروساز به عنوان متخصص دارو و درمان، نقش حیاتی و چند بعدی از جمله تضمین مصرف صحیح و ایمن داروها، ارتقاء پایبندی بیماران به مداوا، کاهش مخارج سلامت و بهبود کیفیت خدمات بهداشتی در نظام سلامت ایفا می‌کند.

این متخصصان با ارائه خدمات علمی در داروخانه‌ها و نقش‌آفرینی در حکمرانی سلامت، به عنوان حلقه‌ای ایمن در فرآیند درمان، به ارتقاء سلامت عمومی جامعه کمک می‌کنند.

تولیدکنندگان دارو نیز در چرخه صنعت با تکیه بر دانش و توان بومی می‌کوشند تا کشور از نسبت به واردات انواع دارو‌ها خودکفا کنند.