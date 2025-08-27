شروع مجدد برنامه زنده «طهرانشاط» از شبکه تهران و مجموعه تلویزیونی «خط اول» از شبکه افق تقدیم مخاطبان می شود.

دو برنامه «طهرانشاط و خط اول» از قاب سیما

دو برنامه «طهرانشاط و خط اول» از قاب سیما

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه زنده و شاد «طهرانشاط» به تهیه کنندگی میلاد حق پرست، جمعه ۷ شهریور ساعت ۱۰:۳۰ ویژه ماه ربیع الاول، از قاب شبکه تهران تقدیم نگاه پر مهر مخاطبان می‌شود.

«طهرانشاط» این هفته با موضوع برادری بروی آنتن می‌رود و جواد انصافی (بازیگر)، امیر پارسی (بازیگر)، سید مصطفی حسینی (کمدین) و هادی حسن بیگی (خواننده)، مهمانان این برنامه خواهند بود.

این برنامه شاد و تماشایی با اجرای دو مجری نام آشنا و محبوب سید مرتضی حسینی و حمید ترابیان به مدت ۹۰ دقیقه مهمان خانه مخاطبان می‌شود.

برنامه «طهرانشاط» در هر قسمت میزبان مهمانان صاحب نام در حوزه فرهنگ، هنر، ورزش خواهد بود و در هر قسمت مخاطبان شاهد بخش گفت‌و‌گو خودمانی با مهمان، بخش نمایشی، تهرانگردی و... خواهند بود.

برنامه «طهرانشاط» تولید گروه خانواده و کودک شبکه تهران هر هفته جمعه‌ها از قاب شبکه پایتخت (تهران) تماشایی می‌شود.

مجموعه تلویزیونی خط اول

«خط اول» از تولیدات گروه اجتماعی شبکه افق است که در سه فصل ۱۲ قسمتی و با ساختاری ترکیبی تهیه شده است.

هر قسمت این برنامه ۴۵ دقیقه زمان دارد و در قالب ضبطی روی آنتن می‌رود.

اجرای فصل نخست بر عهده رسول مهربانی و فصل دوم بر عهده زین‌العابدین تقی‌پور خواهد بود.

نویسندگی و سردبیری برنامه را نعیمه شکوهی بر عهده داشته و علی تهرانی به‌عنوان مدیر تولید، رضا صفائیان به‌عنوان کارگردان و محمد بنکدار به‌عنوان تهیه‌کننده و کارگردان هنری در شکل‌گیری آن نقش داشته‌اند.

تفاوت «خط اول» با برنامه‌های مشابه در ارتباط مستقیم آن با تماشاگران جوان و روایت قصه‌ها در شرایطی متفاوت است.

این برنامه به معرفی زنان و مردانی می‌پردازد که با تلاش خود و همراهی مردم، تغییرات ملموسی در معیشت و سبک زندگی جامعه محلی خود ایجاد کرده‌اند.

«خط اول» روایتگر راهبرانی است که با راه‌اندازی و گسترش کسب‌وکار‌های نوپا، نه تنها زندگی خود را متحول کرده‌اند بلکه الگویی از اقتصاد انسانی و اجتماعی را به نمایش گذاشته‌اند.

این برنامه از چهارشنبه تا جمعه ساعت ۲۱ روی آنتن می‌رود و بازپخش آن ساعت ۷ صبح و ۱۴ روز بعد خواهد بود.