مدیرکل صدا و سیمای فارس، در دیدار با مهدی رنجبر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، با تأکید بر ظرفیت‌های بی‌نظیر فارس در حوزه فرهنگ و تمدن، خواستار توسعه تعاملات و بهره‌گیری مشترک از امکانات و توانمندی‌های دستگاه‌های فرهنگی برای تحقق اهداف سند تحول رسانه ملی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دکتر امیر رئوف در این نشست با اشاره به جایگاه ممتاز استان در تاریخ، تمدن و فرهنگ کشور اظهارداشت: فارس نه‌تنها در طول تاریخ، بلکه در دوران معاصر نیز نقشی جریان‌ساز و مؤثر در عرصه فرهنگ دارد و پیشتازی آن می‌تواند بر روند فرهنگی کل کشور اثرگذار باشد.

وی با بیان اینکه گستردگی استان، تنوع موضوع ها و ضرورت پوشش کامل رویداد‌ها نیازمند تقویت زیرساخت‌های رسانه‌ای است، به محور‌های سه‌گانه سند تحول رسانه ملی اشاره کرد و گفت: هویت‌محوری، عدالت‌گستری و شتاب‌دهی به پیشرفت کشور، سه راهبرد اصلی این سند هستند که در همه واحد‌های سازمان اجرایی می‌شود. رسانه باید ضمن معرفی هویت ایرانی–اسلامی، در مسیر تحقق عدالت و توسعه متوازن کشور نیز ایفای نقش کند.

مدیرکل صدا و سیمای فارس با معرفی طرح «هفته‌های ایرانی» به عنوان یکی از ابتکارات جدید سازمان، بیان کرد: در قالب این رویداد، ظرفیت‌های هر استان در بازه زمانی یک هفته‌ای از طریق شبکه‌های ملی و استانی معرفی می‌شود. برای استان فارس، بازه ۱۹ تا ۲۵ مهر و هم‌زمان با گرامیداشت یادروز حافظ پیش‌بینی شده تا با همکاری دستگاه‌های فرهنگی، تصویری جامع و شایسته از توانمندی‌های استان در عرصه‌های فرهنگی، هنری، گردشگری و اقتصادی ارائه شود.

دکتر رئوف، تعامل و هم‌افزایی میان صدا و سیما و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی را عاملی مهم در تقویت زیرساخت‌های فرهنگی دانست و افزود: شایسته است این ارتباط نه تنها در سطح مدیران کل، بلکه در رده معاونان و مدیران میانی نیز تقویت شود تا با رویکردی مسئله‌محور، آسیب‌های حوزه فرهنگ عمومی شناسایی و راهکار‌های عملی برای رفع آنها ارائه شود.

وی همچنین بر افزایش سهم اخبار فرهنگی در بخش‌های خبری، معرفی چهره‌های شاخص فرهنگ و هنر، استفاده مؤثر از ظرفیت‌های رادیو و تلویزیون در پوشش رویداد‌ها و تشکیل اتاق مشترک ایده و سوژه‌یابی رسانه‌ای به‌عنوان اقداماتی مؤثر در ارتقای جایگاه فرهنگی فارس تأکید کرد.

در ادامه این نشست مهدی رنجبر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، هم‌راستایی کلان‌برنامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با راهبرد‌های سند تحول رسانه ملی را مورد تأکید قرار داد و خواستار تولید خلاقانه برنامه‌های فرهنگی برای حفظ و ارتقای مرجعیت رسانه ملی شد.

وی، پوشش رویدادهایی، چون هفته حافظ، نمایشگاه بین‌المللی کتاب و جشنواره‌های فرهنگی‌–هنری فارس را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های استان برشمرد و پیشنهاد داد با تشکیل اتاق مشترک ایده و برنامه‌ریزی، معرفی منظم رویداد‌ها در رسانه ملی تقویت شود.

در پایان این نشست، طرفین بر ادامه همکاری‌های مشترک در تولید محتوا، برگزاری ویژه‌برنامه‌های فرهنگی–هنری و بهره‌گیری از فرصت هفته‌های ایرانی برای معرفی گسترده استان فارس، تاکید کردند.