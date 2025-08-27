امروز چهارشنبه ۵ شهریور، رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران میزبان عرضه‌های مهم فرآورده گاز مایع از سوی شرکت ملی گاز ایران و پالایش نفت اصفهان بود که در مجموع رقابتی بیش از ۹ میلیون دلار بر سر این عرضه‌ها به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران اعلام کرد: شرکت ملی گاز ایران در این رینگ، ۷۳ هزار تن فرآورده گاز مایع را از مبادی مختلف شامل مجتمع گاز پارس جنوبی و پالایشگاه فجر جم به بازار‌های بین‌المللی عرضه نمود. این عرضه‌ها با تقاضای ۲۴۰ هزار تنی مواجه شد و ارزش کل معاملات حاصل از آن بیش از ۳۵ میلیون دلار و مازاد رقابتی به میزان بیش از ۸ میلیون و ۴۲۸ هزار دلار را رقم زد.

از سوی دیگر، شرکت پالایش نفت اصفهان نیز ۱۲ هزار تن فرآورده گاز مایع را به مقصد بازار افغانستان عرضه کرد که تقاضای ثبت شده برای این محصول ۷۶ هزار تن بود. ارزش معاملات مربوطه بیش از ۵ میلیون دلار و مازاد رقابتی آن بیش از ۱ میلیون و ۲۴۰ هزار دلار اعلام شده است.

همچنین عرضه فرآورده رافینت ۲ شرکت پتروشیمی شیمی بافت به میزان ۴ هزار تن به بازار بین‌الملل انجام شد که با تقاضای ۱۷ هزار تن همراه بود. این عرضه ارزشی بالغ بر یک میلیون دلار و مازاد رقابتی بیش از ۲۰۰ هزار دلار به دنبال داشت.

این معاملات نشانگر ظرفیت بالای بورس انرژی ایران در جذب تقاضای بازار‌های بین‌المللی و توسعه صادرات فرآورده‌های انرژی کشور می‌باشد.