برنامه تولیدی «نمک نشنال» از شبکه نسیم و برنامه «به نینی» رئالیتیشویی متفاوت با محوریت فرزندآوری از شبکه مستند روانه آنتن می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «نمک نشنال»که از شنبه هشتم شهریور پخش آن آغاز می شود ، با زبان طنز به شبکههای معاند میپردازد.
«نمک نشنال» شنبه تا دوشنبه ساعت ۱۸ از شبکه نسیم پخش خواهد شد.
همچنین در بخش نمایشی «نمک نشنال» به فراخور موضوعات مختلف، چهرههای مختلف سیاسی به این برنامه اضافه خواهند شد.
محمد مهدی دخانی، علی سرتیپ زاده، محمد مهدی رضایی و محمد رضا علوی از جمله نویسندههای «نمک نشنال» هستند و حسین شالفروشان نیز مجری طرح این برنامه است.
رئالیتی شو «به نینی»
مجموعه مستند «به نینی» به کارگردانی احسان محبوبی و تهیهکنندگی سیدمجتبی موسوی، با موضوع جمعیت و فرزندآوری، امشب ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش میشود.
مجموعه مستند «به نینی» از تولیدات تازه این شبکه است که با روایتی رئالیتیشو به موضوع جمعیت و فرزندآوری میپردازد.
این مجموعه قصه زوجهای جوانی را دنبال میکند که در آستانه تولد فرزند قرار دارند و با نگاهی متفاوت به تجربههای آنان در این مسیر میپردازد.
چهارشنبه ۵ شهریورماه، خلاصهای از قسمتهای یک تا سه این مستند روی آنتن میرود. «به نینی» هر هفته روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ساعت ۲۱ از شبکه مستند سیما پخش و روز بعد ساعت ۹ صبح بازپخش میشود.