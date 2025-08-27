تجهیز ۶ خانه ورزش روستایی در استان بوشهر

همزمان با هفته دولت، ۶ خانه ورزش روستایی در شهرستان‌های مختلف استان بوشهر با اعتباری افزون بر ۱.۸ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید که شمار این خانه‌ها را در استان به ۲۴۱ واحد رساند.