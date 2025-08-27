تجهیز ۶ خانه ورزش روستایی در استان بوشهر
همزمان با هفته دولت، ۶ خانه ورزش روستایی در شهرستانهای مختلف استان بوشهر با اعتباری افزون بر ۱.۸ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید که شمار این خانهها را در استان به ۲۴۱ واحد رساند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، همزمان با ایام گرامیداشت هفته دولت، شش خانه ورزش روستایی جدید در سطح استان با اعتباری افزونبر ۱.۸ میلیارد ریال تجهیز و به بهرهبرداری رسید.
این آیین صبح امروز با حضور سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر، رئیس هیئت ورزش روستایی و بازیهای بومی و محلی و رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بوشهر برگزار شد.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر در این مراسم با اعلام این خبر گفت: این خانههای ورزشی در شهرستانهای جم روستاهای شهرخاص و بیدخوار، عسلویه روستای هاله، دشتستان روستای رونی، دشتی روستای گنخک کوار و گناوه روستای گشویی تجهیز شدهاند.
موسی کشتکار با اشاره به نقش مهم این خانهها در توسعه ورزش همگانی و پر کردن اوقات فراغت جوانان روستایی، افزود: با تجهیز این شش واحد جدید، شمار خانههای ورزش روستایی در استان بوشهر هم اکنون به ۲۴۱ واحد رسیده است.
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده، از هدفگذاری این اداره کل در توسعه خانههای ورزش روستایی خبر داد و اضافه کرد: بر اساس برنامهریزیها و پیگیریهای انجام شده، پیشبینی میشود تا پایان امسال، تعداد خانههای ورزش روستایی استان از مرز ۳۰۰ واحد عبور کند.
وی تصری کرد: این اقدام که در راستای توزیع عادلانه امکانات ورزشی و توسعه زیرساختهای تربیت بدنی در مناطق محروم و روستایی استان انجام شده، گام مؤثری در جهت شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی و ترویج سبک زندگی سالم در میان روستاییان به شمار میرود.