تیم‌های ایران، آمریکا، فرانسه، کوبا، لهستان، جمهوری چک، ایتالیا و چین به عنوان هشت تیم برتر به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان راه یافتند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نخست حذفی مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان ۲۰۲۵ امروز (چهارشنبه پنجم شهریور) با برگزاری ۱۲ دیدار در شهر ژیانگمن چین پیگیری می‌شود.

تیم‌های فرانسه، تایلند، آمریکا، ایران، برزیل، کوبا، کانادا، لهستان، جمهوری چک، اندونزی، ایتالیا و چین در این دیدار‌ها موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل به قرار زیر است:

تایلند ۳ – کلمبیا صفر (۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۱۸)

فرانسه ۳ – قزاقستان صفر (۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۸)

آمریکا ۳ – بلغارستان صفر (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۷ بر ۲۵ بر ۲۰)

برزیل ۳ – مراکش صفر (۲۵ بر ۲۲، ۲۷ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۱۹)

ایران ۳ – آرژانتین یک (۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۳)

مصر صفر – کوبا ۳ (۲۸ بر ۳۰، ۲۵ بر ۲۷ و ۱۷ بر ۲۵)

کانادا ۳ – تونس صفر (۲۵ بر ۱۰، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۱۸)

لهستان ۳ – اوکراین یک (۲۵ بر ۱۷، ۱۶ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۲)

جمهوری چک ۳ – ترکیه یک (۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۲)

پوتوریکو صفر – اندونزی ۳ (۲۰ بر ۲۵، ۲۳ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۲۵)

ایتالیا ۳ – کره‌جنوبی صفر (۲۵ بر ۱۲، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۵)

چین ۳ – ژاپن ۲ (۱۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۲۱ بر ۲۵، ۲۷ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۱۳)

بدین ترتیب تیم‌های آمریکا، فرانسه، ایران، کوبا، لهستان، جمهوری چک، ایتالیا و چین به عنوان هشت تیم برتر مسابقات به مرحله یک چهارم نهایی این رقابت‌ها صعود کردند و تیم جوانان ایران در این مرحله به مصاف چین، میزبان این رقابت‌ها می‌رود.

تیم‌های شرکت کننده در رقابت‌های قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان فردا استراحت دارند و برنامه دیدار‌های دومین مرحله حذفی مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال جهان به شرح زیر است:

‌جمعه هفتم شهریور

ساعت ۶:۳۰؛ کلمبیا – تونس، قزاقستان – بلغارستان و فرانسه – آمریکا

ساعت ۹:۳۰؛ مراکش – پورتوریکو، اوکراین – ترکیه و لهستان – جمهوری چک

ساعت ۱۲:۳۰؛ تایلند – کانادا، ژاپن – آرژانتین و کوبا – ایتالیا

ساعت ۱۵:۳۰؛ برزیل – اندونزی، مصر – کره‌جنوبی و ایران – چین