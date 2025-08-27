به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به اینکه آسمان گیلان هم اکنون نیمه ابری تا ابری است گفت: با فعالیت تناوبی سامانه هوای کم و بیش ناپایدار دست کم تا فردا این سامانه در استان ماندگار خواهد بود.

محمد دادرس به هشدارسطح زرد هواشناسی هم اشاره کرد و افزود: ابرناکی، وزش باد و رگبار و رعد و برق به ویژه در ارتفاعات شدید پیش بینی شده است.

وی گفت: دریای خزر هم با ارتفاع موج حداکثر یک متر برای فعالیت‌های دریانوردی و شنا، تا فردا نامناسب است.

مدیرکل هواشناسی گیلان افزود: دمای هوای رشت مرکز استان هم اکنون ۲۹ درجه سلسیوس و رطوبت ۷۰ درصد است.