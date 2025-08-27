پخش زنده
امروز: -
استاندار خراسان جنوبی طرح های نیمه تمام به ویژه احیای کارخانه نساجی فردوس را از اولویت های دولت عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی در سفر به شهرستان فردوس با اشاره به تأکید رئیسجمهور شهید و دستورات رئیسجمهور فعلی گفت: اجرای مصوبات در اولویت است و در همین خصوص پست برق ۴۰۰ کیلوولت فردوس در حال پیگیری است.
وی به زلزله شهریور ۱۳۴۷ فردوس و حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در آن حادثه گفت: تمام مدیران باید با همه توان پای کار باشند.
استاندار با اشاره به اینکه تمام طرح های که قابل افتتاح امروز نیمهتمام هستند و تقریباً همه طرحهایی که به بهرهبرداری میرسند از گذشته نیمهکاره مانده بودند افزود: احیای کارخانه نساجی از اولویتهای استان است و همه مدیران برای حل مشکلات آن بسیج شدهاند.
هاشمی با اشاره به موضوع واگذاری معادن گفت: در تلاش هستیم تا معدن گوهرسنگ به یکی از شرکتهای تعاونی شهرستان واگذار شود و این موضوع در شورای عالی معادن در حال پیگیری است.
وی به طرح خط انتقال گاز ۳۶ اینچ سربیشه اشاره کرد و افزود: این طرح با اعتباری بیش از سه همت در حال اجراست و با بهرهبرداری از آن، در زمستان شاهد افت فشار گاز نخواهیم بود.
استاندار در پایان به پروژه خط انتقال آب از دریای عمان اشاره کرد و گفت: «این طرح بزرگ سه استان خراسان جنوبی، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد. بهزودی با حضور مسئولان و نمایندگان استان، از روند اجرای آن بازدید خواهیم کرد.