

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، هاشمی در سفر به شهرستان فردوس با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور شهید و دستورات رئیس‌جمهور فعلی گفت: اجرای مصوبات در اولویت است و در همین خصوص پست برق ۴۰۰ کیلوولت فردوس در حال پیگیری است.

وی به زلزله شهریور ۱۳۴۷ فردوس و حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در آن حادثه گفت: تمام مدیران باید با همه توان پای کار باشند.

استاندار با اشاره به اینکه تمام طرح های که قابل افتتاح امروز نیمه‌تمام هستند و تقریباً همه طرح‌هایی که به بهره‌برداری می‌رسند از گذشته نیمه‌کاره مانده بودند افزود: احیای کارخانه نساجی از اولویت‌های استان است و همه مدیران برای حل مشکلات آن بسیج شده‌اند.

هاشمی با اشاره به موضوع واگذاری معادن گفت: در تلاش هستیم تا معدن گوهرسنگ به یکی از شرکت‌های تعاونی شهرستان واگذار شود و این موضوع در شورای عالی معادن در حال پیگیری است.

وی به طرح خط انتقال گاز ۳۶ اینچ سربیشه اشاره کرد و افزود: این طرح با اعتباری بیش از سه همت در حال اجراست و با بهره‌برداری از آن، در زمستان شاهد افت فشار گاز نخواهیم بود.

استاندار در پایان به پروژه خط انتقال آب از دریای عمان اشاره کرد و گفت: «این طرح بزرگ سه استان خراسان جنوبی، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد. به‌زودی با حضور مسئولان و نمایندگان استان، از روند اجرای آن بازدید خواهیم کرد.





همچنین امروز با حضور استاندار در چهارمین روز از هفته دولت در فردوس 40طرح زیرساختی و شهری با اعتبار ۳۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان افتتاح شد.

همچنین عملیات اجرایی یک طرح تجاری با اعتبار ۵۵ میلیارد تومان آغاز شد.

دیدار با خانواده شهید قهرمانی و حضور در گلزار شهدا از دیگر برنامه های هاشمی به فردوس بود.