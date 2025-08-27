به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم دوبل ایران با ترکیب مریم ملکی فلاح و حسین اسماعیلی در رقابت‌های بین‌المللی بوچیا - قزاقستان در کلاس BC۴ به مدال نقره دست یافت و پرچم کشورمان را بار دیگر به اهتزاز درآورد.

این دو ورزشکار با نمایش چشمگیر و هماهنگی مثال‌زدنی در مصاف با حریفان سرسخت بین‌المللی، با شایستگی عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کردند.

کسب این مدال نقره ارزشمند، گام بلندی برای تقویت جایگاه ایران در رقابت‌های بین‌المللی بوچیا به‌شمار می‌آید و نویدبخش موفقیت‌های بزرگ‌تر در آینده است.

پیش از این نیز تیم ملی بوچیا کشورمان در بخش انفرادی موفق به کسب پنج مدال رنگارنگ شامل ۳ طلا، یک نقره و یک برنز شده بود.