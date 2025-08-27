به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مراسم تشییع پیکر پدر شهید محمدعلی یوسفی صبح امروز ۵ شهریور در قطعه والدین شهدای بهشت زهرا (س) زنجان و با حضور مردم و مسئولان برگزار شد.

شهید والامقام محمدعلی یوسفی سیزدهم فروردین ۱۳۴۷، در شهرستان زنجان به دنیا آمد. این شهید والامقام دانش آموز دوم راهنمایی بود. از سوی بسیج در جبهه حضور یافت. هفتم اسفند ۱۳۶۲، با سمت امدادگر در جزیره مجنون عراق به شهادت رسید. اثری از پیکر این شهید بزرگوار به دست نیامده است.

عباس برزگر، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان با صدور پیامی، درگذشت پدر شهید گرانقدر محمدعلی یوسفی را به خانواده وی تسلیت گفت.

در این پیام آمده است: خبر درگذشت مرحوم مغفور حاج حسین‌قلی یوسفی پدر گرانقدر شهید والامقام محمدعلی یوسفی موجب تأثر و تألم فراوان شد. این شیرمردان اسطوره‌های صبر و مقاومت هستند که فرزندانی غیرتمند و شجاع پرورش دادند و در راه دین و میهن آنان را به قربانگاه عشق و ایثار فرستادند و در فراق‌شان، چون کوه ایستادند.

ایران اسلامی امروز عزت، سربلندی و دوام خود را مدیون این عزیزان است و تاریخ این ملت ایثار و از جان گذشتگی شان را فراموش نخواهد کرد. اینجانب ضایعه فراق این انسان پاک نهاد را به مردم غیور استان، خانواده‌های معظم ایثارگران و بویژه به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض کرده و از خداوند تبارک و تعالی برای بازماندگان صبر و برای روح بلند آن پدر فداکار رحمت واسعه الهی آرزومندم.