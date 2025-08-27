پخش زنده
بیش از ۵۰ هزار دانشجو از ۱۹۷ میلیارد تومان تسهیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بهرهمند شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست خبری تشریح دستاوردهای فرهنگی، رفاهی دانشگاههای علوم پزشکی کشور که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد، گفت: این وزارتخانه در راستای حمایت از دانشجویان، ۱۹۷ میلیارد تومان تسهیلات برای ۵۰ هزار و ۴۱۹ دانشجو در یک سال اخیر پرداخت کرده است.
دکتر مسعود حبیبی با اشاره به چهار حوزه وام تحصیلی، ودیعه مسکن، تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، افزود: از این میزان تسهیلات پرداختی، افزون بر ۱۶۰ میلیارد تومان برای ۴۹ هزار و ۵۵۳ نفر در حوزه وام تحصیلی نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ و مبلغ ۱۷ میلیارد تومان برای ۲۶۲ نفر در حوزه تسهیلات ودیعه مسکن پرداخت شده است.
وی ادامه داد: همچنین مبلغ ۱۳ میلیارد تومان برای ۴۸۹ نفر در حوزه تسهیلات ازدواج و مبلغ هفت میلیارد تومان برای ۱۱۵ نفر در حوزه تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است.
این مسئول گفت: برداشتن سقف تعداد در سه عنوان وامهای دانشجویی شامل وام ودیعه مسکن دانشجویان متاهل، وام ازدواج دانشجویی و وام فرزندآوری دانشجویان و افزایش میزان مبلغ وام ودیعه مسکن دانشجویان حداکثر به ۴۲۵ میلیون تومان، افزایش وام ازدواج به ۵۰ میلیون تومان و افزایش وام فرزندآوری به مبلغ ۱۵ میلیون تومان از جمله اقدامات این معاونت بوده است.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: تخصیص مبلغ هشت همت (هشت هزار میلیارد تومان) اوراق بهادار برای ساخت، تجهیز، بازسازی و تعمیر خوابگاههای دانشجویی برای امسال، افزایش وامهای تحصیلی مجردی و نیز افزایش وامهای تحصیلی متاهلی از دیگر اقدامات این معاونت برای حمایت از دانشجویان در یک سال گذشته به شمار میرود.
اجرای بیش از ۵۰ برنامه کلیدی
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه گفت: این معاونت بیش از ۵۰ برنامه کلیدی را در شش محور شامل «سلامت روان و رفاه دانشجویان»، «توسعه فرهنگی، قرآنی و دینی»، «حمایت از رفاه و معیشت دانشجویان»، «فعالیتهای علمی، آموزشی و رسانهای»، «جشنوارهها و رویدادهای ملی» و «پیگیری مسائل صنفی و اجتماعی» در یک سال گذشته اجرا کرده است.
به گفته وی، اجرای این برنامهها دستاوردهای مهمی در حوزههای سلامت روان، رفاه دانشجویی، توسعه فرهنگی و دینی، حمایت از خانواده و جمعیت و توانمندسازی دانشجویان به همراه داشته است.
حبیبی اضافه کرد: اجرای طرح ملی غربالگری سلامت روان با پوشش کامل دانشجویان و دستیاران علوم پزشکی، ارائه خدمات مشاوره حضوری و آنلاین به دانشجویان و دستیاران، پیگیری مشکلات دستیاران و اقدامات پیشگیرانه در زمینه خودکشی و رفتارهای خودآسیبرسان، برگزاری کارگاههای «امیدآفرینی» و «تابآوری» برای دستیاران و خانوادههای آنان با محور سلامت روان و رفاه دانشجویان انجام شده است.
وی ادامه داد: همچنین اجرای طرح «پنجره نو» برای پیشگیری و کنترل رفتارهای پرخطر روانی، اجرای طرح ملی سبک زندگی دانشجویان، برگزاری دوره آموزشی تربیت مربی مهارتهای زندگی TOT ویژه روسا و مراکز مشاوره و نیز اجرای طرح سامانه خودمراقبتی در عصر جدید مبتنی بر هوش مصنوعی با همکاری شورای اجتماعی وزارت کشور و ستاد مبارزه با مواد مخدر، از دیگر برنامههای اجرا شده در محور سلامت روان و رفاه دانشجویان در وزارت بهداشت به شمار میرود.
اجرای بیش از دو هزار ویژه برنامه قرآنی
مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز بیان کرد: در محور توسعه فرهنگی، قرآنی و دینی نیز برنامههایی از جمله برگزاری جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان کشور در ۹ بخش و ۴۱ رشته، اجرای بیش از دو هزار ویژهبرنامه قرآنی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور، انتشار فصلنامههای علمی-پژوهشی در حوزه سبک زندگی اسلامی و قرآن و طب و برگزاری بیش از ۶۰۰ محفل انس قرآنی برای دانشجویان و اساتید، اجرا شده است.
سعید بابایی افزود: در محور حمایت از رفاه و معیشت دانشجویان نیز افتتاح و بهرهبرداری از ۱۱ طرح خوابگاهی مجردی با هزار و ۱۴۴ تخت جدید، افزایش واحدهای خوابگاه متاهلی به هزار و ۲۰۰ واحد، تخصیص ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار در راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، برگزاری نشست خیرین خوابگاهساز و پویش «خوابگاه؛ اتاقی به وسعت آینده» و نیز پرداخت بیش از ۹ همت از محل صندوق توسعه ملی برای تسویه بدهیهای تغذیه دانشگاهها صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در محور فعالیتهای علمی، آموزشی و رسانهای نیز برنامههای از جمله اجرای طرح ملی توانمندسازی مهارتی دانشجویان و دانشآموختگان با رویکرد اشتغال در همکاری با سازمان فنی و حرفهای، برگزاری رویداد آموزشی مهارتهای رسانهای ویژه ۳۰۰ نفر از مدیران و دانشجویان فعال رسانهای، فعالسازی ۷۰۷ کانون فرهنگی و تولید هزار و ۴۷۴ نشریه دانشجویی، در معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت طی یک سال گذشته اجرا شده است.