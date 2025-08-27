پخش زنده
امروز: -
سیدمحمدهادی سبحانیان با بیان اینکه اصلاح نظام مالیاتی با هدف حمایت از تولید و کاهش خطر پذیری در محیط کسب و کار طراحی شده، افزود: اعتماد مودیان نسبت به نظام مالیاتی باید افزایش یابد و این امر تنها با شفافیت و سهولت در فرآیندها امکانپذیر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سیدمحمدهادی سبحانیان ظهر امروز در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور استاندار سمنان، فعالان اقتصادی و جمعی از مدیران استانی اظهار داشت: با الکترونیکی شدن فرآیندهای مالیاتی، بخش بزرگی از پروندهها بدون مراجعه حضوری تعیین تکلیف میشود و این موضوع فضای پیشبینیپذیرتری را برای فعالان اقتصادی فراهم کرده است.
وی با تأکید بر اینکه اصلاح نظام مالیاتی با هدف حمایت از تولید و کاهش خطر پذیری در محیط کسب و کار طراحی شده است، افزود: اعتماد مودیان نسبت به نظام مالیاتی باید افزایش یابد و این امر تنها با شفافیت و سهولت در فرآیندها امکانپذیر است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: مالیات صرفاً منبع درآمدی برای دولت نیست بلکه ابزاری برای توسعه اقتصادی و کاهش وابستگی کشور به نفت به شمار میرود و اصلاحات اخیر نیز در همین راستا انجام گرفته است.
سبحانیان با اشاره به هوشمندسازی و اصلاح رویهها در نظام مالیاتی کشور گفت :همین امر سبب کاهش حضور فیزیکی ممیزها بوده است و امروز بیش از ۹۰ درصد پروندههای مالیاتی بهطور سامانهای نهایی میشود و مراجعه حضوری به کمتر از سه درصد رسیده است.
وی افزود: برخلاف تصور عمومی، جایگزینی منابع مالیاتی با روشهای پرهزینهای همچون استقراض بانکی به نفع مردم است چراکه مانع ایجاد فشار تورمی بر جامعه میشود.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: تاکنون بیش از ۴ میلیون پرونده از جمله پروندههای مربوط به املاک و مستغلات قطعی شده و با شناسهگذاری کالاها و خدمات، نرخ مالیات هر کالا در سامانه مشخص شده که این موضوع از اختلافنظرهای فردی ممیزها جلوگیری میکند.
سبحانیان با اشاره به بند ۲۰ ماده هفت قانون مالیاتها افزود: بخشی از درآمدهای مالیاتی در طرحهای زیرساختی، فرهنگی و درمانی هزینه میشود تا رابطهای شفاف و دوطرفه میان دولت و مالیاتدهندگان شکل گیرد.
وی اضافه کرد: تلاش شده فرآیند مالیاتستانی مانعی برای فعالیت اقتصادی نباشد و برای اشخاص حقیقی، اظهارنامهها براساس دادههای موجود بهصورت پیشفرض تکمیل میشود و تنها در صورت تأیید مودی قطعی خواهد شد.
رییس امور مالیاتی کشور از ایجاد صورتحسابهای الکترونیکی دوطرفه برای نخستین بار در کشور خبر داد و گفت:در این بخش مالیات براساس تراکنشهای واقعی و اطلاعات ثبتشده مودیان محاسبه میشود که این اقدام موجب تسهیل در پروندههای ارزش افزوده و سایر بخشها شده است.
سید محمد هادی سبحانیان در پایان به نحوه آغاز اجرای مالیاتستانی از اصناف و اشخاص حقوقی اشاره کرد و گفت: این طرح از خرداد برای اصناف خرد و از تیر برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده بود، اما با توجه به شرایط کشور، اجرای آن به شهریور موکول شد.
محمد جواد کولیوند استاندار سمنان نیز در این جلسه با اشاره به سهم ۷۰ درصدی صنعت در تولید استان، ضمن عذرخواهی بابت ناترازیهای انرژی، ابراز امیداوری کرد که این معضل با استفاده از ظرفیت انرژیهای تجدید پذیر رفع شود و گفت: تمام تلاش خود برای موجه نشدن با ناترازی گاز در زمستان بکار میگیریم.
فرج الله معماری رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان با بیان اینکه صنعتگران و تولیدکنندگان در خط مقدم جبهه اقتصادی ایستادهاند گفت: در این جلسه پیشنهاداتی برای جبران برخی خسارات این قشر مانند معضلات ناشی از ناترازی انرژی و محدودیت تخصیص ارز، ارائه شده است.
سید علی لطفی زاده مشاور عالی وزیر صمت نیز که در این جلسه شنونده دغدغه تولیدکنندگان و صنعتگران استان بود، با بیان نکاتی در خصوص ضعفهای قانونی در روند تخصیص ارز و شفافیت در تصمیم گیریهای اقتصادی، خواستار کاهش اختیارات بانک مرکزی در این زمینه شد.