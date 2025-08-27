به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، مدیر مرکز جهاد کشاورزی بخش رودخانه پیش بینی کرد امسال ۳۰ هزارتن خرمای کریته از نخلستان‌های این بخش برداشت شود.

ایرج ذاکری افزود: بخش رودخانه دارای ۴ سردخانه و سورتین با ظرفیت ۳۰ هزار تن است.

وی گفت: علاوه برخرمای کریته، مجول، خنیزی، مرداسنگ و برهی نیز از دیگر ارقام خرمای بخش رودخانه است.

ذاکری افزود: ۳۰ درصد خرمای بخش رودخانه در هرمزگان و کشور و ۷۰ درصد آن به کشور‌های آسیای میانه، مرکزی و روسیه صادر می‌شود.