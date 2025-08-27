پخش زنده
برداشت خرمای کریته از نخلستانهای بخش رودخانه شهرستان رودان آغازشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، مدیر مرکز جهاد کشاورزی بخش رودخانه پیش بینی کرد امسال ۳۰ هزارتن خرمای کریته از نخلستانهای این بخش برداشت شود.
ایرج ذاکری افزود: بخش رودخانه دارای ۴ سردخانه و سورتین با ظرفیت ۳۰ هزار تن است.
وی گفت: علاوه برخرمای کریته، مجول، خنیزی، مرداسنگ و برهی نیز از دیگر ارقام خرمای بخش رودخانه است.
ذاکری افزود: ۳۰ درصد خرمای بخش رودخانه در هرمزگان و کشور و ۷۰ درصد آن به کشورهای آسیای میانه، مرکزی و روسیه صادر میشود.