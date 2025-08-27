افتتاح و کلنگ زنی ۴۰۰ طرح عمرانی و اقتصادی در بهمئی

به مناسبت هفته دولت ۴۰۰ طرح عمرانی و اقتصادی کوچک و بزرگ در بهمئی افتتاح و کلنگ زنی شد