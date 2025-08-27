به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، فرمانده انتظامی مهاباد گفت: در هفته‌ای که گذشت یک باند ۷ نفره با ۴ خودرو و ۵۰ کیلوگرم تریاک کشف شده است.

سرهنگ امیر رضا رسولیان افزود: از ابتدای سال تاکنون حدود ۳۵۰ معتاد به کمپ‌ها تحویل داده شد.

مهراب پور اکبر دادستان مهاباد گفت: دستگاه قضایی بدون هیچ اغماضی در برابر باند‌های توزیع مواد مخدر ایستاده است.

همچنین در این بازدید اعضای شورای تامین مهاباد انتصاب سرهنگ امیر رضا رسولیان را به عنوان فرمانده انتظامی این شهرستان تبریک گفتند.

از ابتدای امسال تا اکنون بیش از ۸۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در مهاباد کشف شده است.