سرپرست اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی گیلان ، از افتتاح ۱۸ طرح مهم در حوزه گردشگری استان همزمان با فرارسیدن هفته دولت خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، یوسف سلمانخواه از افتتاح ۱۶ طرح مهم با بیش از ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری استان همزمان با فرارسیدن هفته دولت خبر داد و این دستاورد را گامی مؤثر در تحقق شعار سال و توسعه اشتغال پایدار دانست.
وی افزود: این طرحها شامل ۳ هتل ، ۸ اقامتگاه بومگردی ، ۲ سفرهخانه سنتی ، یک مجتمع گردشگری ، یک مهمانپذیر و یک مرکز تفریحی و سرگرمی است.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گفت: با بهرهبرداری از این طرحهای گردشگری که حاصل سرمایهگذاری بخش خصوصی و حمایت دستگاههای اجرایی است، برای ۳۲۵ نفر اشتغال دائم و برای ۵۸۳ نفر اشتغال موقت ایجاد خواهد کرد.