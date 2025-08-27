به‌گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، یوسف سلمان‌خواه از افتتاح ۱۶ طرح مهم با بیش از ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه گردشگری استان همزمان با فرارسیدن هفته دولت خبر داد و این دستاورد را گامی مؤثر در تحقق شعار سال و توسعه اشتغال پایدار دانست.

وی افزود: این طرح‌ها شامل ۳ هتل ، ۸ اقامتگاه بوم‌گردی ، ۲ سفره‌خانه سنتی ، یک مجتمع گردشگری ، یک مهمانپذیر و یک مرکز تفریحی و سرگرمی است.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌های گردشگری که حاصل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حمایت دستگاه‌های اجرایی است، برای ۳۲۵ نفر اشتغال دائم و برای ۵۸۳ نفر اشتغال موقت ایجاد خواهد کرد.