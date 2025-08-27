مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های معاونت قرآن و عترت گفت: ضروری است وضعیت مؤسسات شاخصی که خود به صدور مجوز برای شعب مؤسسه‌شان اقدام می‌کنند، ساماندهی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی و اطلاع‌رسانی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرتضی خدمتکار آرانی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های معاونت قرآن و عترت گفت: با توجه به تسهیل روند صدور مجوز موسسات فرهنگی قرآن و عترت، ضروری است وضعیت موسسات شاخصی که خود به صدور مجوز برای شعب موسسه شان اقدام می کنند، ساماندهی شود.

خدمتکار آرانی ادامه داد: طبق ضوابط تأسیس مؤسسات و مراکز فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، ایجاد شعبه یا دفتر نمایندگی برای مؤسسات ممنوع است، اما در سال‌های گذشته به جهت عملکرد موفق مؤسسات قرآنی شاخص کشور از یک سو و کمبود مراکز قرآنی مردمی در بسیاری از شهر‌ها و روستا‌ها با این مسئله، با رویکرد حمایتی برخورد شد و تلاش شده است، مانعی جدی برای امر توسعه فعالیت‌های قرآنی ـ مردمی ایجاد نشود.

وی افزود: در شرایط کنونی با توجه به تسهیل روند صدور مجوز مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت و پوشش و پراکندگی نسبتاَ خوب مؤسسات قرآنی در مناطق مختلف کشور، ضروری است وضعیت موجود ساماندهی و برای توسعه آن ساز و کار روشنی طراحی و اجرا شود.

مدیرکل دفتر آموزش و توسعه مشارکت‌های معاونت قرآن و عترت گفت: ساماندهی و دادن هویت قانونی به شعب دایر، مطالبه مدیران این مؤسسات قرآنی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است که قطعاً با همراهی مدیران این مؤسسات به نحو شایسته قابل تحقق است.

خدمتکار‌ آرانی تأکید کرد: تلاش می‌کنیم تا پایان سال جاری، با برگزاری جلسات مشترک و طی مسیر کارشناسی با حضور مدیران مؤسسات مشمول این موضوع، نسبت به ساماندهی شعب فعال و نحوه استمرار فعالیت قانونی آنها تصمیمات مناسبی اتخاذ شود