به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حسین نجف زاده گفت: پرونده واحد عمده فروشی برنج برای فروش خارج از ضوابط ۲ هزار و ۶۰۰ کیلوگرم برنج بدون ثبت در سامانه جامع تجاری به میزان یک میلیارد و ۷۹۴ میلیون ریال در شعبه پنجم اول تعزیرات حکومتی شهرستان خوی رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۵۸۸ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر میزان گرانفروشی محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان خوی گزارش تخلف را در بازرسی از واحد عمده فروشی برنج کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.