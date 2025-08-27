به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، بهره برداری از طرح‌های توسعه‌ای و خدمات شهری با هزینه بیش از ۱۰۳ میلیارد تومان، هدیه دولتمردان به مردم مهاباد بود.

طرح‌های هفته دولت در روز چهارم با گشایش نمایشگاه صنایع دستی بانوان هنرمند مهابادی آغاز شد.

این نمایشگاه شامل ۴۰ غرفه به مدت ۵ روز از ساعت ۱۷ تا ۲۲ دایر خواهد بود.

شهرداری و شورای اسلامی شهر با هزینه ۲۱ میلیارد تومان، ۳ طرح را در حوزه‌های فرهنگی و هنری، تفریحی و ورزشی و تاریخی و هویت بخشی به مرحله بهره برداری رسانده است.

مرکز تفریحی و سرگرمی بخش خصوصی در بلوار شهید شهریکندی هم با حضور مسوولان رسما افتتاح شد.

این مرکز با هزینه ۸۰ میلیارد تومان، بیشترین حجم سرمایه گذاری را در طرح‌های افتتاحی امروز داشت که در آن برای ۳۵ نفر شغل ایجاد شده است.

زمین چمن مصنوعی فوتبال در منطقه پشت تپ، آخرین طرح افتتاحی امروز بود. برای اجرای این طرح در زمینی به مساحت هزار و ۱۰۰ مترمربع، ۲۵ میلیارد ریال هزینه شده است.

علاوه بر این، عملیات احداث مدرسه ۶ کلاسه زنده یاد حاج عباس نجفی در کوی فجر مهاباد آغاز شد.

اعتبارات احداث این فضای آموزشی را مجتمع پتروشیمی مهاباد تامین خواهد کرد.