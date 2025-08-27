پخش زنده
نماینده ولیفقیه در گلستان در دیدار معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: راهاندازی بیمارستان تخصصی سرطان به توجه وزارت بهداشت نیازمند است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، آیتالله سیدکاظم نورمفیدی گفت: با توجه به فراگیری نوع خاصی از سرطان در گلستان و هزینههای زیاد درمانی، ایجاد بیمارستان تخصصی سرطان در مرکز استان از اواخر سال ۱۴۰۲ جدی شد و اکنون، ساخت بنای آن، پیشرفتهایی داشته است.
وی افزود: برای ادامه کار، رفع موانع اداری، ارتقای سطح بیمارستان، تجهیز، راهاندازی و تعیین تکلیف نوع اداره بیمارستان، به توجه وزارت بهداشت و شخص وزیر نیاز است تا برای خدمت به مردم، بهترین اتفاق بیفتد.
دکتر سیدسجاد رضوی، معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این دیدار خاطرنشان کرد: از امروز من نماینده پروژه شما در وزارتخانه خواهم بود.
وی تصریح کرد: حضور آیتالله نورمفیدی بالای این طرح، امتیاز ویژهای است و ما برای ارتقا، جذب مشارکت خیران، تجهیز و راهاندازی، تا بتوانیم، پیگیری، تسهیل و کمک میکنیم.