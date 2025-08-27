۱۸۱ سازمان مردم نهاد (سمن) به‌طور رسمی در این استان ثبت شده و در حوزه‌های مختلف فعال است.

خانم ندرلو در آیین گرامیداشت روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی که با حضور علی ربیعی دستیار ویژه رییس جمهور برگزار شد، افزود: علاوه بر سمن‌ها، هزار و ۴۰۸ گروه جهادی، ۱۸۱ مرکز نیکوکاری با مجوز کمیته امداد و ۲۷۸ خانه هلال نیز در استان در حوزه‌های خیریه، اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی فعال است.

وی با بیان اینکه استان زنجان به دلیل ساماندهی و مشارکت فعال تشکل‌های مردمی، به عنوان استان پیشرو در کشور شناخته شده است، اظهار کرد: این موفقیت نتیجه حضور پررنگ مردم در عرصه امور اجتماعی استان است که به سازماندهی موثر این تشکل‌ها به عنوان بازوان اجرایی دولت در عرصه‌های مختلف منجر شد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان به نقش حیاتی تشکل‌های اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس آیین‌نامه جدید از سوی ریاست جمهوری شرکت‌ها و نهاد‌های اقتصادی ملزم به ایفای مسئولیت اجتماعی خود در کنار توسعه اقتصادی هستند.

ندرلو تاکید کرد: توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی باید همزمان و هماهنگ پیش برود، چون نگاه صرفا اقتصادی منجر به شکست خواهد شد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری زنجان یکی از تجربه‌های موفق استان را ساماندهی تشکل‌ها در جریان جنگ ۱۲ روزه عنوان کرد و گفت: با دستور استاندار، ستاد ساماندهی تشکل‌ها و نهاد‌های مردمی ذیل آیین‌نامه مدیریت بحران تشکیل شد و تمامی تشکل‌ها حتی اصناف در قالب کمیته‌های تخصصی سازماندهی شدند تا از موازی‌کاری و اقدامات پراکنده جلوگیری شود.

وی افزود: در این راستا، علاوه بر تقسیم وظایف، دوره‌های آموزشی متعددی از جمله کمک‌های اولیه و آموزش‌های مرتبط با حوزه مالیاتی برای تشکل‌ها برگزار شد.