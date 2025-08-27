پخش زنده
جوجه آوری پرندگان مهاجر و بومی در تالابهای نقده ۱۰ درصد افزایش یافت. این تالابها مأمن خوبی برای پرندگان مهاجر و بومی در آذربایجان غربی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، تالابی به وسعت بیش از ۵۰۰ هکتار که این روزها میزبان عکاسان، پرندهنگارها و خبرنگاران میباشد.
یکی از تالابهای زیبای آذربایجان غربی که نقش حیاتی در حفظ تنوع زیستی منطقه دارد.
ذخایر ژنتیکی ارزشمند که حفاظت از آنها برای حفظ تعادل منطقه حیاتی است.
شهرستان نقده دارای ۱۸ تالاب فصلی و دائمی است که علیرغم تنش آبی و تبخیر زیاد شاهد افزایش ده درصد پرندگان در این تالابها هستیم که پرندگان نابالغ زیبایی خاصی به این تالابها بخشیده است.