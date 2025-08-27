به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، تالابی به وسعت بیش از ۵۰۰ هکتار که این روز‌ها میزبان عکاسان، پرنده‌نگار‌ها و خبرنگاران می‌باشد.

یکی از تالاب‌های زیبای آذربایجان غربی که نقش حیاتی در حفظ تنوع زیستی منطقه دارد.

ذخایر ژنتیکی ارزشمند که حفاظت از آنها برای حفظ تعادل منطقه حیاتی است.

شهرستان نقده دارای ۱۸ تالاب فصلی و دائمی است که علیرغم تنش آبی و تبخیر زیاد شاهد افزایش ده درصد پرندگان در این تالاب‌ها هستیم که پرندگان نابالغ زیبایی خاصی به این تالاب‌ها بخشیده است.