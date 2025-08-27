در چهارمین روز از هفته دولت، علاوه بر افتتاح طرح‌های عمرانی، خدماتی و اشتغالزایی، ویژه برنامه‌های مختلفی نیز در استان برگزار شد.

افتتاح طرح‌ها و اجرای ویژه‌برنامه‌های مختلف در کردستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در چهارمین روز از گرامیداشت هفته دولت، مناطق مختلف استان شاهد افتتاح پروژه‌های عمرانی، خدماتی واشتغالزایی بود.

مردم شهرستان قروه امروز شاهد افتتاح و بهره برداری از ۳۱ میلیارد تومان طرح عمرانی و خدماتی بودند.

افتتاح طرح پروش ماهی با ظرفیت ۱۰ تن و توسعه باغات روستای نیاباد از مهمترین طرح‌هایی بود که امروز در شهرستان سروآباد افتتاح و به بهره برداری رسید.

امروز در بانه بازار عرضه دام، طرح‌های دهیاری روستای خواجه امیر و طرح هادی روستای نژو با اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد به بهره برداری رسید.

در شهرستان بیجار، پانزده پروژه مدیریت توزیع برق با محوریت روستای سلامت‌آباد با اعتبار پانزده میلیارد تومان افتتاح شد.

در دیواندره ۴۴ پروژه دهیاری‌های بخش مرکزی این شهرستان با اعتبار ۲۶ میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

به مناسبت هفته دولت و روز کارمند از کارمندان نمونه مریوان و دیواندره تجلیل شد.

به مناسبت هفته دولت ۱۰۰ نفر از بسیجیان شهرستان سروآبادی در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی شمال غرب کشور اعزام شدند.