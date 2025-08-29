به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حسین نجف زاده گفت: پرونده متصدی جایگاه سوخت برای عرضه خارج از شبکه ۸۰۰ لیتر سوخت از نوع نفت گاز به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ماکو رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد ریال جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش ریالی سوخت محکوم کرد.

نجف زاده گفت: ماموران شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ناحیه ماکو گزارش تخلف را در بازرسی از یکی از جایگاه‌های سوخت کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.