به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان سرخس در آیین بهره برداری از این تعداد واحد مسکونی گفت: تأمین سرپناه ایمن و مناسب برای خانواده‌های نیازمند، یکی از اولویت‌های جدی دولت و دستگاه‌های حمایتی است و افتتاح این واحدها، گامی مهم در ارتقای سطح رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در این شهرستان به شمار می‌رود.

مجید بیکی با قدردانی از تلاش‌ها و همکاری بین بخشی برای اجرای این طرح افزود: این اقدام نتیجه هم‌افزایی و همراهی کمیته امداد، دستگاه‌های اجرایی و مردم خیر و نیکوکار است که با تأمین ۱۸۰ میلیارد ریال، زمینه خانه‌دار شدن ۱۲۰ خانوار نیازمند را فراهم کردند.