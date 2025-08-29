به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حسین نجف زاده گفت: پرونده واحد موبایل فروشی برای گرانفروشی یک دستگاه گوشی آیفون به میزان ۴۰۰ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر پرداخت ۴۰۰ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی به پرداخت یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل چهار برابر میزان گرانفروشی محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان اتاق اصناف شهرستان ارومیه گزارش تخلف را در پی شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از واحد موبایل فروشی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.