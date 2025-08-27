به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در این جشنواره مسئولان با بیان اینکه حفظ حجاب و رعایت الگوی پوشش تنها مختص بانوان نیست و مردان هم باید برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی خود را ملزم به رعایت الگوی پوشش اسلامی بدانند گریزی هم به ایثار و شجاعت شهدا به ویژه شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه زدند که برای دفاع از ناموس، آبرو و امنیت جانشان را نثار کرده‌اند.

برگزاری جنگ شادی، تجلیل از برگزیدگان طرح‌های لبیک، نفرات برتر مسابقه نقاشی و شعر خوانی با محور حجاب و عفاف هم از دیگر برنامه‌های این جشنواره یک روزه بود.