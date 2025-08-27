به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، با توجه به گزارش هیات بدوی و استیناف صدور مجوز باشگاهی در خصوص عملکرد باشگاه داماش گیلان در رابطه با آیین نامه صدور مجوز باشگاهی ملی لیگ آزادگان (لیگ دسته یک) تخلفات این باشگاه محرز شد و بر اساس رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال باشگاه داماش گیلان ۴ بازی فصل جدید خود را بدون حضور تماشاگر، جریمه نقدی و در صورت عدم کسب مجوز ملی ظرف ۳۰ روز با کسر ۳ امتیاز آغاز خواهد کرد.