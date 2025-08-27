به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم سنگ‌نوردی امید کشورمان برای حضور در رقابت‌های جام آسیا راهی آلماتی قزاقستان شد. این مسابقات از جمعه ۷ شهریور تا یکشنبه ۹ شهریور برگزار می‌شود.

در این اعزام، حسین مقدم به‌عنوان سرپرست، حمید توزندجانی مربی ماده سرعت و محسن محمودی مربی ماده لید هدایت تیم را برعهده دارند.

ترکیب و رقبای شرکت‌کننده در هر ماده:

ماده لید آقایان (۲۸ شرکت‌کننده)

نمایندگان ایران: علی‌اصغر عمارلو، رادین فروغیان، علی عاشوری، داوود رکابی

کشورها: هنگ‌کنگ، هند، ایران، ژاپن، قزاقستان، کره‌جنوبی

ماده لید بانوان (۲۲ شرکت‌کننده)

نمایندگان ایران: مهدیسا حمیدنژاد، سارا امیرارجمند، سارینا غفاری

کشورها: هنگ‌کنگ، ایران، هند، ژاپن، قزاقستان، سنگاپور

ماده سرعت آقایان (۳۳ شرکت‌کننده)

نمایندگان ایران: بابایی، سهرابی، بدری، میلاد علیپور، امیرعلی سلیمانی، روح‌الهی

کشورها: هنگ‌کنگ، ایران، هند، ژاپن، قزاقستان، سنگاپور، کره‌جنوبی، پاکستان

ماده سرعت بانوان (۱۰ شرکت‌کننده)

نماینده ایران: محیا دارابیان

کشورها: هند، ایران، قزاقستان (۸ نفر)