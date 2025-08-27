معاون گردشگری کشور ضمن تاکید بر اهمیت موضوع گردشگری کودک و نوجوان و فعال بودن آن در طول سال گفت: وقتی کودکان در محیط جاذبه‌های گردشگری، طبیعی یا تاریخی کشور قرار می‌گیرند، آموزش در آنها نهادینه شده و عشق و علاقه آنها به وطن افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، انوشیروان محسنی بندپی با حضور در نشست میز تخصصی گردشگری کودک که ذیل دفتر توسعه گردشگری داخلی، امروز با حضور نمایندگان نهاد‌های تخصصی مرتبط با این حوزه و فعالان بخش خصوصی در محل معاونت گردشگری تشکیل شد، ضمن تشکر از همراهی و حضور افرادی که دغدغه حوزه کودک و نوجوان را دارند و برای آینده‌سازان کشور تلاش می‌کنند، گفت: اقدامات ماندگار فعالین گردشگری کودک و نوجوان، سبب می‌شود این قشر مهم از جامعه جدا از مباحث آموزشی تئوری در محیط ملموس و تجربه‌گرا قرار گیرند و با کشور چهار فصل خود که گنجینه‌ای از تاریخ و تمدن غنی است، آشنا شوند.

معاون گردشگری کشور افزود: وقتی کودک و نوجوانی با درک و احساس خود که از محیط دریافت شده است، به عنوان مثال، جنگل‌های هیرکانی، تخت‌جمشید و ده‌ها جاذبه دیگر را ببیند و در آن تجربه کسب کند، تا آخر عمر آن دریافت را با خود به همراه خواهد داشت و علاقه‌اش به وطن و پیشینه خود بیشتر می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه در رویکرد ما در بخش گردشگری کودک و نوجوان، رشد و تکامل همه‌جانبه کودکان مدنظر است، گفت: همه فعالین و صاحبان مشاغل که در بخش کودکان و گردشگری فعال هستند، می‌توانند ذیل ظرفیت فراهم شده در میز تخصصی گردشگری کودک با برنامه‌ریزی و تدارک رویدادها، تور‌های گردشگری، گردآوری ظرفیت‌های زیرساختی و تاسیسات مورد نیاز کودکان، این قشر مهم و آینده‌ساز را مدنظر قرار دهند.

محسنی بندپی تاکید کرد: هر گونه امکانی که برای کودکان فراهم شود، پشتیبانی والدین و مشارکت سایر اعضای خانواده را در بر دارد و جامعه مخاطبین را گسترش خواهند داد.

معاون گردشگری کشور با اشاره به اینکه فعالیت در حوزه گردشگری کودک و نوجوان بسیار جای کار دارد، افزود: وظیفه ما تسهیل‌گری، روان‌سازی و حمایت بخش خصوصی است و انتظار پرداختن به این حوزه در طول سال و به صورت مستمر وجود دارد.

محسنی بند پی همچنین برخی از اقدامات معاونت گردشگری در بخش گردشگری کودک را برشمرد و گفت: حوزه گردشگری خوراک نیز تا کنون اقدامات قابل‌توجهی در بخش برقراری ارتباط کودکان و حوزه خوراک و گردشگری ایجاد کرده است.

معاون گردشگری کشور افزود : برگزاری رویداد جشنواره و نمایشگاه گردشگری کودک و نوجوان که قرار است در مهرماه سال جاری، به مناسبت گرامیداشت روز جهانی گردشگری و هفته گردشگری در محل برج میلاد برگزار شود نیز اقدامی دیگر مبتنی بر رویکرد توجه به کودکان و ظرفیت‌های متعدد حوزه گردشگری کودک و نیز حمایت از فعالین بخش خصوصی است.

وی تاکید کرد: پس از پایان هفته گردشگری نباید توجه به این حوزه به اتمام برسد بلکه باید ادامه یابد و در طول سال نیز ممارست داشته باشد.

همچنین در این نشست مدیرکل توسعه گردشگری داخلی نیز گفت: در برنامه‌های هفته گردشگری تلاش شده است تا مبتنی بر شعار امسال سازمان جهانی گردشگری با عنوان گردشگری و توسعه پایدار رویداد‌های مورد نظر تجمیع شود و موضوع گردشگری کودک و نوجوان به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

مصطفی فاطمی فیروزآبادی افزود : نمایشگاه و جشنواره گردشگری کودک که در ایام گرامیداشت هفته گردشگری در مهرماه برگزار می‌شود، اقدامی قابل توجه با امکان فراهم آوردن آشنایی فعالین کودک و پیوند آن به حوزه گردشگری است.

دبیر کمیته ملی طبیعت‌گردی کشور و مسئول گردشگری سبز معاونت گردشگری نیز در این نشست گفت: طبق تعامل موجود میان معاونت گردشگری و وزارت آموزش و پرورش در صدد هستیم تا اردو‌های دانش‌آموزی را به تور‌های گردشگری و سفر تبدیل کنیم و با بهره‌گیری از راهنمایان تور و ارائه خدمات دفاتر خدمات مسافرتی و نیز بهره‌مندی از تأسیسات گردشگری، چارچوب تخصصی به آن ببخشیم.

محمد جهانشاهی تاکید کرد: این اقدام از شهر تهران به صورت پایلوت آغاز خواهد شد و سپس در شهر‌های دیگر گسترش خواهد یافت.