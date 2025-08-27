به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در چهارمین روز از هفته دولت با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی، کشتارگاه صنعتی دام رامین شهرستان باوی به بهره برداری رسید.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در مراسم بهره برداری از این کشتارگاه صنعتی گفت: راه‌اندازی این کشتارگاه با رویکرد توسعه زنجیره ارزش و بهره‌گیری از فرآوری محصولات، علاوه بر کمک به اقتصاد استان، در اشتغالزایی نیز بسیار موثر است و پایداری منابع را تامین می‌کند.

غلامرضا گل محمدی افزود: توجه به پیوست زیست‌محیطی و مدیریت ضایعات در این مجموعه، نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌های مشترک انسان و دام دارد.

وی ادامه داد: وظیفه ما ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی است تا درآمد کشاورز افزایش یافته، سفره مردم تامین و در دسترس باشد و در عین حال منابع آب و خاک حفظ شود.