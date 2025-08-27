پخش زنده
پایگاه سلامت و اورژانس ۱۱۵ شهری خیّرساز در مراسمی با حضور معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نیشابور افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور گفت: عملیات اجرایی پایگاه سلامت و اورژانس ۱۱۵ شهری «زندهیاد حاج محمد مقدسی» از آبان پارسال آغاز شد و در کمتر از یک سال به بهرهبرداری رسید.
غزاله دوست پرست افزود: زمین و هزینه ساخت این طرح با اعتباری معادل ۲۵ میلیارد تومان توسط خانواده نیکوکار مقدسی و به یاد پدر بزرگوارشان تأمین شده است.
وی ادامه داد: این مجموعه با مساحت یک هزار و ۵۰۰ مترمربع و زیربنای ۲۵۶ مترمربع ساخته شده است و پایگاه سلامت آن به ۱۳ هزار نفر و پایگاه اورژانس ۱۱۵ شهری هم به ۳۰ هزار نفر خدمات ارائه میدهد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور گفت: با آغاز فعالیت این دو پایگاه، ۱۳ نیروی انسانی شامل دو ماما، دو مراقب سلامت و ۹ کاردان و کارشناس فوریتهای پزشکی در منطقه مشغول خدمترسانی میشوند.
در مراسم افتتاح این پایگاه، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم حضور داشت.