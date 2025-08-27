خوشه مسقطی لاری استان فارس در آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن به‌عنوان خوشه صنعتی برتر کشور معرفی شد و تندیس زرین ملی به محمدعلی جمشیدی، عامل توسعه این خوشه، اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در این مراسم ملی که با حضور دکتر مسعود پزشکیان، وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد، انتخاب خوشه مسقطی لاری نشان‌دهنده اقدامات موثر در توانمندسازی، توسعه صادرات و برندسازی محصولات بومی است.

عباس برنهاد، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، با تبریک این موفقیت، مهم‌ترین اقدامات سه سال گذشته خوشه را شامل تدوین پیش‌نویس استاندارد ملی مسقطی لاری، برگزاری جشنواره تخصصی، اعزام فعالان به نمایشگاه‌های بین‌المللی و ایجاد مرکز نوآوری حلوا مسقطی لار برشمرد و گفت: ایجاد شرکت تعاونی و اخذ کد گمرکی اختصاصی شرایط را برای ورود هدفمند این محصول به بازار‌های جهانی فراهم کرده است.

فرآیند انتخاب واحد‌های نمونه روز ملی صنعت و معدن سال ۱۴۰۴ از اسفند پارسال آغاز شد و با تشکیل شش کمیته تخصصی در سطح ملی و استانی اجرا شد.

این رویداد همه‌ساله در روز دهم تیر برگزار می‌شود و واحد‌های صنعتی و معدنی برتر کشور تقدیر می‌شوند.