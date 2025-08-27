پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد: تکمیل مرمت و احیای چندین خانه قدیمی به منظور راهاندازی خانههای صنایعدستی را طی سال جاری در دستور کار داریم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید محمد رستگاری با بیان اینکه استان یزد به لحاظ تعداد طرحهای گردشگری در سطح کشور، رتبه اول و از لحاظ حجم و میزان ریالی سرمایهگذاری رتبه ششم را در کشور دارد، از تشکیل ستاد تسهیل و نیز پیگیری جدی تأمین تسهیلات موردنیاز از منابع تسهیلاتی استانی و ملی برای تکمیل این طرحها در استان خبر داد.
وی با اشاره به وجود بیش از ۲۹۸ طرح سرمایهگذاری بخش گردشگری با حجم سرمایهگذاری بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان در استان گفت: تکمیل و بهرهبرداری از طرحهای شاخص سرمایهگذاری حوزه گردشگری بالای ۸۰ درصد پیشرفت در سطح استان با اولویت هتلهای پنج و چهار ستاره و مجتمعهای گردشگری که منجر به افزایش ظرفیت ۱۰ هزار تخت اقامتی استان به ظرفیت موجود استان است، در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از اجرای حداقل یک طرح شاخص و مقیاس بزرگ تعیینشده در حوزه میراث فرهنگی در هر یک از شهرستانهای استان به عنوان یکی از چشماندازهای این اداره کل یاد کرد و افزود: علاوه بر اهتمام به تکمیل و بهرهبرداری طرحهای مقیاس بزرگ شهر یزد و شهرستانها از جمله احیا و مرمت بافتهای تاریخی استان، بازار سنتی یزد، احیای حسینیه شاه طهماسب (چهارراه بعثت) و احیا و مرمت برج و باروی یزد با توسعه طرحهای مشارکتی بین بخشی در قالب برنامه بلندمدت سهساله، در سال جاری نیز تکمیل و بهرهبرداری از موزه بزرگ شهر یزد در خانه تاریخی صدرالعلما را بعد از وقفه چندساله در دست اقدام داریم.
رستگاری یکی از اقدامات تحققیافته توسط میراث فرهنگی استان طی یک سال گذشته را افتتاح و راهاندازی موزه بزرگ تاروپود کشور در محل کارخانه قدیمی جنوب به همت بنیاد مستضعفان ذکر کرد و ادامه داد: در راستای تلاش برای توسعه کاربردی صنایعدستی و بازاریابی بینالمللی محصولات با توسعه آموزش و تکمیل و راهاندازی خانههای صنایعدستی در استان، تکمیل مرمت و احیا چندین خانه قدیمی به منظور راهاندازی خانههای صنایعدستی را طی سال جاری در دستور کار داریم.
وی اظهار داشت: در سال جاری نیز ثبت جهانی حداقل سه مسجد شاخص و تاریخی استان در لیست مساجد ایرانی در یونسکو، اهتمام برای ثبت روستای تاریخی فهرج در لیست روستاهای جهانی گردشگری و پیگیری تشکیل پرونده ثبت جهانی قلعههای تاریخی استان در یونسکو را دنبال میکنیم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد تأکید کرد: البته در قالب برنامهای سهساله، تکمیل و ثبت جهانی حداقل دو مطالعه انجامشده ژئوپارکهای بهاباد و مناطق شیرکوه تفت و مهریز را نیز در راستای توسعه گردشگری طبیعی مدنظر داریم.
وی به احیای مجدد مثلث طلایی گردشگری ایران بین استانهای یزد، فارس و اصفهان با برگزاری نشستها و تعاملات بین استانی طی یک سال اخیر اشاره کرد و ادامه داد: در همین راستا ضمن تلاش برای توسعه مؤثر زیرساختهای توسعه گردشگری به ویژه در حوزه حملونقل بینالمللی هوایی و ریلی، معرفی گسترده و شبکهای جاذبههای گردشگری استان در حوزه فضای مجازی با قابلیتهای دیجیتال برای ملیتهای مختلف بینالمللی در راستای استفاده بهینه و کاربردی از عناوین ثبتهای جهانی در سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی را در دست اقدام داریم.
رستگاری همچنین از پیگیری اجرای رویدادهای متنوع گردشگری و نیز تهیه و تولید محتواهای ارزشمند با استفاده از تکنولوژی روز برای معرفی چند زبانه جاذبههای میراث فرهنگی و گردشگری استان به جامعه بینالملل خبر داد.