پوستر جشنواره و نمایشگاه گردشگری کودک و نوجوان که قرار است به عنوان یکی از رویداد‌های گرامیداشت روز جهانی گردشگری و هفته گردشگری در مهر ماه سال جاری برگزار شود، با حضور معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، انوشیروان محسنی بندپی در حاشیه حضور در میز تخصصی گردشگری کودک که ذیل دفتر توسعه گردشگری داخلی فعال است، از پوستر اولیـن جشنواره و نمایـشگاه گردشگری کودک و نوجوان که در مهر ماه سال جاری به عنوان اقدامی حمایتی و تعاملی با بخش خصوصی، تعامل دو حوزه گردشگری و کودک را در پی خواهد داشت، رونمایی کرد.

اولیـن جشنواره و نمایـشگاه گردشگری کودک و نوجوان از تاریخ ۷ الی ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۴، همزمان با هفته ملی گردشگری، در برج میلاد تهران برگزار خواهد شد.

این رویداد با همکاری معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی و مشارکت فعالان و برترین‌های این صنعت و در راستای توسعه و رونق کسب و کار گردشگری با شعار گردشگری کودک و تحول پایدار تلاش خواهد کرد تا ظرفیت‌های گردشگری کشور در حوزه کودک را در معرض دید و معرفی کودکان و خانواده‌ها قرار دهد.

در این رویداد که در سه بخش جشنواره، نمایشگاه و نشست‌های تخصصی برگزار می‌شود، تلاش شده است در راستای توسعه پایدار گردشگری با استفاده از ظرفیت کودک و نوجوان و نقش‌آفرینی آنها در تشویق خانواده‌ها به سفر تاثیرگذار باشد.

از اهداف برگزاری این نمایشگاه می‌توان به مواردی از جمله بررسی موانع، دغدغه‌ها و نقاط ضعف و قوت در حوزه گردشگری کودک، توسعه مهارت‌های اجتماعی و تربیتی کودکان، نمایش اقدامات سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی و نیز تشویق به سرمایه‌گذاری در این حوزه اشاره کرد.

گفتنی است مشارکت کنندگان در این نمایشگاه تاسیسات گردشگری دوستدار کودک، مراکز تفریحی و سرگرمی، پارک‌های موضوعی، مجریان تور‌های آموزشی و تفریحی و... هستند.

بخش جشنواره نیز شامل برگزاری رویداد‌های فرهنگی و هنری، اجرای گروه‌های موسیقی، مسابقه و آموزش‌های شهروندی خواهد بود.

همچنین توانمندی‌های بخش دولتی و خصوصی نیز در این رویداد به نمایش گذاشته خواهد شد و نشست‌های تخصصی نیز شامل برگزاری پنل‌های تخصصی برگزار می‌شود.