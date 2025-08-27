رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با تمجید از خلوص نیت و همت خیرین تهرانی، اعلام کرد: سال گذشته این خیرین با ثبت ۱۸.۶ همت تعهد، رکوردی بی‌سابقه در تاریخ مدرسه‌سازی کشور بر جای گذاشتند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حمیدرضا خان‌محمدی با اشاره به حال‌وهوای خاص بیست و هفتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان تهران گفت: «در لحظه‌ای که ما اینجا گردهم آمده‌ایم ، شاید ده‌ها جلسه در سراسر کشور در حال برگزاری باشد، اما این جمع ویژگی منحصربه‌فردی دارد؛ عاشقانی بی‌بدیل که بعضی‌شان حتی حاضر نیستند نام‌شان برده شود و در سکوت، مدرسه می‌سازند.»

وی یاد و خاطره شهدایی را گرامی داشت که آرامش امروز کشور مرهون خون آنان است، به‌ویژه شهید سردار سلامی که کمتر از سه هفته پیش از شهادت، با درخواست جلسه برای همکاری سپاه در مدرسه‌سازی، وعده ساخت ۷۰۰۰ مدرسه را داد؛ ۲۰۰۰ مدرسه در سال نخست و دو دوره ۲۵۰۰ مدرسه در سال‌های بعد. وی گفت: «این شهید بزرگوار به معنای واقعی، یار و همراه خیرین در توسعه عدالت آموزشی بود.»

رئیس سازمان نوسازی مدارس همچنین با اشاره به شهادت سردار محمد کاظمی، برادر وزیر آموزش‌وپرورش و غم بزرگ وارد شده به خانواده ایشان، گفت: «فردای شب شهادت این عزیز، ساعت ۱۰ صبح جلسه‌ای برای پیگیری امور مدرسه‌سازی برگزار شد. این پایمردی، نشانه‌ای است از تعهد مجموعه آموزش‌وپرورش و خیرین به آینده فرزندان ایران.»

وی در ادامه افزود: «وزیر آموزش‌وپرورش در اجلاس سراسری سه سیاست کلیدی را ابلاغ کردند: نماز به‌عنوان مسیر نخست، قرآن به‌عنوان مسیر دوم و تکریم خیرین در جایگاه سوم. این سیاست، مهر تأییدی است بر اهمیت جایگاه خیرین در پیشرفت عدالت آموزشی.»

خان‌محمدی گفت: «خیرین تهران ویژگی منحصربه‌فردی دارند؛ از یک سو به نیاز‌های آموزشی پایتخت و شهرستان‌های آن می‌رسند و از سوی دیگر، در استان‌های محروم و مرزی کشور نیز حضوری فعال دارند. این نگاه دوگانه باعث شده که سال گذشته، تعهدات ثبت‌شده از سوی این جامعه شریف، از رقم اولیه ۲.۶ همت در آغاز نهضت توسعه عدالت به ۱۸.۶ همت برسد.»

وی درباره جشنواره بیست و هفتم توضیح داد: «گرچه بخش‌هایی از جشنواره به‌دلیل حوادث ناگوار و شرایط جنگی به تعویق افتاده، اما تا این لحظه بیش از ۱۰.۳ همت تعهدات در سال جاری به ثبت رسیده و پیش‌بینی می‌کنیم به هدف تعیین‌شده جامعه برسیم.»

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با یادآوری نقش پدران معنوی مدرسه‌سازی ایران، گفت: «مرحوم دکتر حافظی و دکتر قفلی، تا آخرین روز‌های عمر حتی با وجود بیماری، از پیگیری امور مدرسه‌سازی دست نکشیدند. حضور آنها با ویلچر در مجلس و جشنواره‌ها، تجسم عشق به ایران، پرچم و دانش‌آموزان بود. باید راه این بزرگان را ادامه دهیم.»

خان‌محمدی در پایان با قدردانی از اکبر شاه‌حسینی، پروفسور و تمامی حاضران، بر ادامه خدمت سازمان نوسازی به‌عنوان «خادم خیرین» تأکید کرد و گفت: «می‌دانیم که شما تنها برای رضای خدا و عشق به آینده این سرزمین مدرسه می‌سازید و ما نیز موظفیم تا حد توان، در کنار شما باشیم.»



بیست و هفتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز تهران با حضور قریب به یک هزار خیر و نیکوکار امروز در سالن جلسات دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.