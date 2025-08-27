پخش زنده
امروز: -
استان کردستان در حوزه گردشگری، کشاورزی و معادن، دارای ظرفیتهای قابل توجهی است که تاکنون به دلیل نبود زنجیره ارزش افزوده و عدم توسعه یافتگی به شکل مطلوبی از آن بهرهبرداری نشده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان این مطلب را در بیان آخرین وضعیت فرصتها و چالشهای استان گفت و اضافه کرد: محدودیت منابع مالی و مشکلات مربوط به مکانیزم واگذاری حقوق دولتی و فرآیند بهرهبرداری و استخراج از جمله مشکلاتی است که در این حوزه وجود دارد.
محمدی با بیان اینکه کردستان بیش از ۴۰۰ نقطه گردشگری، منطقه جهانی هورامان، شهر خلاق موسیقی و مراسم هزار دف پالنگان را دارد گفت: کردستان رتبه اول توت فرنگی کشور و رتبه دوم خرید گندم را نیز در اختیار دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نرخ بیکاری استان در فصل بهار، را ۶.۶ درصد اعلام کرد.