همزمان با هفته دولت، ۹ طرح عمرانی و زیرساختی در بخش میان‌ولایت تایباد به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، بخشدار میان‌ولایت تایباد گفت: برای این طرح‌ها در حوزه‌های مدیریت شهری، مخابراتی، ورزشی، انرژی و معیشتی، ۲۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

کاظم رستمی افزود: از این تعداد، شش طرح با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان در این بخش افتتاح شد که شامل دو باب منزل ویژه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) در شهر مشهدریزه و روستای بهلول آباد، زمین چمن مصنوعی روستای پلبند، دو سایت مخابراتی در روستا‌های حسینی و سوران و نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی خانگی در روستای جوزقان بودند.

او ادامه داد: همچنین در هفته دولت، تعداد سه طرح با اعتبار هشت میلیارد تومان متعلق به شهرداری مشهدریزه، مرکز این بخش، افتتاح خواهد شد که شامل آسفالت، جدول گذاری و بهسازی معابر، زمین چمن مصنوعی و بهره برداری از ماشین آلات خدماتی می‌شود.

رستمی بیان کرد: نیروگاه ۵ کیلوواتی خورشیدی که در منزل یکی از مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در روستای جوزقان وارد مدار توزیع شد، با هدف ایجاد درآمد و کمک به رفع ناترازی‌های برق ایجاد و هزینه آن از ناحیه تسهیلات کمیته امداد تامین شده است.

وی با اشاره زمین چمن مصنوعی روستای پلبند اضافه کرد: این طرح ورزشی در زمینی اهدایی کشاورزان به مساحت هزار و ۵۰۰ مترمربع ساخته شد که عملیات اجرایی آن با مشارکت اداره ورزش و جوانان و شرکت تعاونی روستا با اعتبار یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به پایان رسید.

بخشدار میان‌ولایت تایباد تاکید کرد: اجرای این طرح‌ها گامی اثربخش در راستای توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی است و نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات به شهروندان و روستانشینان این منطقه دارد.

بخش میان‌ولایت تایباد به مرکزیت شهر مشهدریزه دارای بیش از ۳۲ هزار نفر جمعیت و ۱۷ روستا است.