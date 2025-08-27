پخش زنده
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان یزد: ۹۰۰ کیلوگرم میوههای استوایی قاچاق در ایستگاه بازرسی شهید مدنی توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ غلامرضا برزگر گفت: ماموران ایستگاه بازرسی شهید مدنی استان یزد، دو دستگاه سواری پژو شوتی را متوقف کردند.
وی افزود: در بازرسی از خودروها حدود ۹۰۰ کیلوگرم میوههای استوایی که به صورت قاچاق از جنوب کشور به مقصد تهران حمل میشد، کشف و دو متهم نیز دستگیر شدند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان یزد خاطرنشان کرد: محموله کشف شده که کارشناسان ارزش آن را بیش از ۱۲ میلیارد ریال برآورد کردهاند، تحویل گمرک استان شد.