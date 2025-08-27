پخش زنده
مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی فردوسی گفت: نمایشگاه عکس آیینهای میراثفرهنگی ناملموس محرم در نگارخانه آرامگاه فردوسی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،رضا یوسفی امروز گفت : تعداد ۳۰ اثر از عکاسان استان با هدف نمایش و معرفی گوشهای از آیینهای ثبت شده در فهرست میراث فرهنگی ناملموس محرم و ماه صفر ، همزمان با دهه آخر ماه صفر تا هفته دولت در محل نگارخانه آرامگاه فردوسی به نمایش درآمد.
مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی فردوسی افزود : این نمایشگاه با همکاری موسسه آفرینشهای هنری آستان قدس رضوی از دهه آخر صفر آغاز شد و تا هفته دولت ادامه داشت.
یوسفی گفت : استان خراسان رضوی با بیش از ۵۵ عنصر میراث فرهنگی ناملموس ملی مرتبط با آیینهای عاشورایی، بیشترین عناصر آیینی ثبت شده ماههای محرم و صفر دارد.
مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی فردوسی افزود : آئینهای عزاداری سرور و سالار امام حسین (ع) در ماههای محرم و صفر از متنوعترین آداب و رسوم سنتی و دیرپای خراسان محسوب میشوند.
وی گفت: آیینهایی همچون علم گردانی، شبیهخوانی، تعزیه، نخل گردانی، پرده خوانی، سنگ زنی و مرثیه خوانی، خطبهخوانی و همچنین غذاهای نذری در اقصی نقاط استان، از گوناگونی و اصالت دیرپایی برخوردار است.
یوسفی افزود : تقریبا ویژگیهای هر آیین در هر نقطه از استان با نمونه هم نام آن در نقطه دیگر، متفاوت و منحصربهفرد است.