به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به مناسبت هفته دولت، با حضور حجت‌الاسلام عبدالامیر رجب‌پور، مسئول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، عبدالامیر نیرومند معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان و جمعی از مسئولان چندین طرح عمرانی در بخش کشاورزی شهرستان کارون به بهره برداری رسید.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان کارون گفت: این طرح‌ها شامل طرح بازسازی جاده بین مزارع، تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی در سطح ۱۸ هکتار، بهسازی و احداث کانال‌های آبیاری عمومی (کانال بلوکی) به طول ۲۷۰ متر و اجرای سامانه‌های نوین آبیاری تحت‌فشار در سطح بیش از ۶۴ هکتار در روستا‌های غزاویه بزرگ و شیلات است.

نورالله موالی زاده با اشاره به اینکه هدف از اجرای این طرح‌ها، ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، بهبود زیرساخت‌های کشاورزی و تقویت معیشت کشاورزان منطقه است، ادامه داد: بهره‌برداری از این پروژه‌ها گامی مهم در جهت توسعه پایدار و افزایش ظرفیت‌های تولیدی بخش کشاورزی شهرستان کارون است.