به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون بهداشت وزارت بهداشت در آئین تجلیل از فعالان حوزه سلامت نیشابور گفت: ۷۵ درصد از عوامل مؤثر بر سلامت خارج از حوزه وزارت بهداشت است از ایمنی جادهها و کیفیت خودروها تا آلودگی هوا و مسائل اقتصادی که همگی بر سلامت مردم تأثیر مستقیم دارند.
علیرضا رئیسی افزود: سالانه ۲۰ هزار جوان در کشور بر اثر تصادفات جان خود را از دست می دهند و حدود ۵۰ هزار نفر نیز بهدلیل آلودگی هوا فوت میکنند. وزارت بهداشت تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد از مولفههای سلامت را در اختیار دارد و ارتقای سطح سلامت مردم نیازمند همکاری همه دستگاههاست.
وی کاهش نرخ باروری را جدیترین تهدید پیشروی کشور دانست و هشدار داد: شاخص باروری در نیشابور از ۳ به حدود یک و ۶ دهم درصد رسیده است و اگر اقدام فوری نشود طی ۳۰ سال آینده یکسوم جمعیت ایران بالای ۶۵ سال خواهند بود.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به تجربه کشورها افزود: میانگین سنی ژاپن بالای ۴۷ سال است، چین با کاهش نرخ باروری روبهروست و هند با میانگین سنی ۲۷ سال در مسیر قدرت آینده قرار دارد. ادامه این روند میتواند جمعیت ایران را در نیمقرن به حدود ۳۰ میلیون نفر با ساختاری سالخورده کاهش دهد.
رئیسی تکمیل بیمارستان نیشابور و اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده را از برنامههای مهم این شهرستان برشمرد و بر ارتقای سواد سلامت مردم تأکید کرد.