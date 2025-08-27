پخش زنده
تارنمای روزنامه دیلی تلگراف نوشت در حالی که موشهای انگلیس به اندازه گربه شدهاند، بزرگترین بحران موشی در تاریخ این کشور امسال پدید آمده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، تارنمای روزنامه دیلی تلگراف نوشت با افزایش تولید زباله در انگلیس، کارشناسان هشدار میدهند
بزودی شمار موشها در این کشور، به ۳۰۰ میلیون عدد خواهد رسید. به نوشته این روزنامه، کارشناسان مبارزه با حیوانات موذی در انگلیس میگویند معمولا در فصل بهار و تابستان، مردم این کشور از حضور زنبورها شکایت میکردند و در فصول سرد، از موشها شاکی بودند، اما اکنون چند سالی است که انگلیسی میگویند موشها به اندازه گربهها شدهاند و مدام از آزار این حیوانات، شکایت میکنند.
دیلی تلگراف نوشت موشها در نمایشگاهها خودرو، پشت آمبولانس ها، واحدهای صنعتی و منازل مردم را تسخیر کردهاند. تارنمای دیلی تلگراف نوشت تغییرات آب و هوایی، ریختن زبالهها در معابر، بی توجهی به بهداشت عمومی و ساختار قدیمی زیرساختها در انگلیس، این کشور را به بهشت موشها مبدل کرده است. به نوشته این روزنامه، شماری از شرکتهای مبارزه با حیوانات موذی در انگلیس، در کنار روشهای نوین، هنوز از سگان تربیت شده، به منظور گرفتن موشها استفاده میکنند.
دیلی تلگراف نوشت بحران موشها در انگلیس، بدتر شده است و موشهای این کشور بیش تر، چاقتر و پر سر و صداتر شدهاند و دیدن موشهایی به اندازه نمایشگر رایانههای ادارات، حدود ۵۵ سانتی متر، طبیعی شده است. روزنامه دیلی تلگراف نوشت برخلاف دهه ۱۹۷۰ میلادی که موشهای انگلیس معمولا از غذاهای ادویه دار بدشان میآمد، اکنون باقی مانده غذاهای آماده، همچون پیتزا، به وعده مورد علاقه این موشها مبدل شده است.
به نوشته این روزنامه، کارشناسان مبارزه با موش در انگلیس، به علت چاق شدن موش ها، مدت هاست از تلههای بزرگ استفاده میکنند. به نظر این کارشناسان، شمار موشها در انگلیس در سالیان اخیر، دستکم ۱۰ برابر افزایش یافته است. به نوشته دیلی تلگراف، براساس گزارش منتشر شده در نشریه علمی "پیشرفتهای دانش" (Science dvances) که در ماه ژانویه امسال درباره جمعیت موشها در ۱۶ کشور جهان منتشر شد، شمار موشها در همه این شهرها رو به افزایش است و مثلا در مقایسه با ده سال پیش، در واشنگتن ۳۹۰ درصد و در تورنتوی کانادا ۱۸۶ درصد، افزایش یافته است. براساس این گزارش، شهر نیویورک در آمریکا در رتبه چهارم بیشترین افزایش شمار موش و شهر آمستردام هلند، در رده پنجم از این نظر قرار دارند.
روزنامه دیلی تلگراف نوشت پروفسور " استیو بلماین" (Steve Belmain)، استاد بومشناسی دانشگاه نوریچ در انگلیس براورد کرده است شمار واقعی موشها در انگلیس، حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون عدد است، اما آمار دقیقی در این باره وجود ندارد. به نوشته این روزنامه، در شماری از شهرهای پر موش جهان، شهرداری مسوول ویژهای برای "موش گیری" منصوب کرده است تا با موشها مبارزه کند.